Мошенники внедрили новую схему с «бесплатной пиццей» от известных банков

По его словам, преступники создают сайты для розыгрыша съедобного приза. Мошенники от имени как минимум двух известных банков предлагают ввести номер телефона и банковской карты, чтобы стать участником розыгрыша и получить пиццу. Также для этого необходимо ввести код из SMS-сообщения. Таким образом они получают доступ к счету клиента.

«Как правило, они используют фишинговую страницу, очень похожую на сайт банка, с отличием в написании — в одной букве или символе, — где требуется ввести свои персональные данные», — отметил Трухачев.

Он обратил внимание на то, что количество мошеннических сайтов неизвестно. Дело в том, что обычно они действуют в течение суток. Число жертв схемы злоумышленников также остается невыясненным – многие просто не обращаются в полицию.

Ранее директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик назвал способы придумать надежный банковский пароль. Важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан.

