МВД: В 2021 году в России увеличилось число преступлений, совершенных иностранцами

В 2021 году в России увеличилось число уголовных преступлений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, показатели выросли на 6%.

При этом Колокольцев отметил, что за аналогичный период число зарегистрированных преступлений в сфере миграции наоборот сократилось.

«Публично покарать»: Назван способ борьбы с преступностью среди мигрантов

Ранее председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН заявил, что сегодня мигрантов вносят в биометрическую базу, что позволяет с легкостью определить их в случае совершения ими преступления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиграцияПреступленияУголовное ДелоИностранцыМВД
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