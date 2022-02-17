МВД: В 2021 году в России увеличилось число преступлений, совершенных иностранцами
В 2021 году в России увеличилось число уголовных преступлений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, показатели выросли на 6%.
При этом Колокольцев отметил, что за аналогичный период число зарегистрированных преступлений в сфере миграции наоборот сократилось.
Ранее председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН заявил, что сегодня мигрантов вносят в биометрическую базу, что позволяет с легкостью определить их в случае совершения ими преступления.
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