МВД установило личность стрелявшего в полицейских в Щелково наркодилера
Министерство внутренних дел России установило личность расстрелявшего полицейских в Щелково. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на представителей ведомства.
Отмечается, что МВД России разыскивает москвича Василия Бурякова 1990 года рождения. Сейчас сотрудники полиции предпринимают меры для его розыска и задержания.
В ведомстве обратились к гражданам с просьбой сообщить полиции любые данные, которые помогут в задержании Бурякова. Также в МВД предупредили, что злоумышленник может быть вооружен, вступать с ним в диалог и пытаться самостоятельно его задержать не стоит.
Ранее сотрудники ФСО задержали 69-летнего мужчину, попытавшегося проникнуть в здание администрации президента России на Ильинке. Отмечается, что при себе пенсионер имел игрушечный автомат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru