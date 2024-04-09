МВД установило личность стрелявшего в полицейских в Щелково наркодилера

Отмечается, что МВД России разыскивает москвича Василия Бурякова 1990 года рождения. Сейчас сотрудники полиции предпринимают меры для его розыска и задержания.

В ведомстве обратились к гражданам с просьбой сообщить полиции любые данные, которые помогут в задержании Бурякова. Также в МВД предупредили, что злоумышленник может быть вооружен, вступать с ним в диалог и пытаться самостоятельно его задержать не стоит.

Ранее сотрудники ФСО задержали 69-летнего мужчину, попытавшегося проникнуть в здание администрации президента России на Ильинке. Отмечается, что при себе пенсионер имел игрушечный автомат.

