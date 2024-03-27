Дебошир в Воронеже ножом ранил полицейского
Дебошир в Воронеже с ножом напал на прибывшего по вызову сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 25 марта на улице Хользунова, куда полицейские прибыли для проверки информации о «противоправных действиях 25-летнего местного жителя».
«Мужчина, вооруженный ножом, нанёс им одному из стражей порядка несколько ударов в область головы и туловища», - уточняется в сообщении.
Раненый сотрудник полиции был госпитализирован. В отношении дебошира возбудили уголовное дело, после предъявления обвинения его отправили в СИЗО.
Ранее в Луганске при попытке задержания мужчины со взрывным устройством пострадали пять сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru