Дебошир в Воронеже ножом ранил полицейского

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 25 марта на улице Хользунова, куда полицейские прибыли для проверки информации о «противоправных действиях 25-летнего местного жителя».

«Мужчина, вооруженный ножом, нанёс им одному из стражей порядка несколько ударов в область головы и туловища», - уточняется в сообщении.

Раненый сотрудник полиции был госпитализирован. В отношении дебошира возбудили уголовное дело, после предъявления обвинения его отправили в СИЗО.

Ранее в Луганске при попытке задержания мужчины со взрывным устройством пострадали пять сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

