Украина подтвердила гибель всех пассажиров разбившегося в Иране Боинга

На борту разбившегося в Тегеране самолета «Международных авиалиний Украины» было 180 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«На борту [было] 180 человек, среди которых были украинцы. Предварительно, все погибли», - сказано в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Министерство иностранных дел Украины готовит полный список погибших, его опубликуют в ближайшее время, по предварительной информации, среди пассажиров лайнера кроме украинцев были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Ранее в среду НСН сообщала о том, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился после взлета в Тегеране. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы и прервал свой визит в Оман.

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя, уточняет Газета.ру.



