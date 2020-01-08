Украина подтвердила гибель всех пассажиров разбившегося в Иране Боинга
На борту разбившегося в Тегеране самолета «Международных авиалиний Украины» было 180 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«На борту [было] 180 человек, среди которых были украинцы. Предварительно, все погибли», - сказано в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Министерство иностранных дел Украины готовит полный список погибших, его опубликуют в ближайшее время, по предварительной информации, среди пассажиров лайнера кроме украинцев были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.
Ранее в среду НСН сообщала о том, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился после взлета в Тегеране. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы и прервал свой визит в Оман.
Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя, уточняет Газета.ру.
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