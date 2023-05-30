МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Ему инкриминируется состав преступления предусмотренной ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Уголовное дело в отношении Залужного Следственный комитет России возбудил ещё в 2022 году.

Вместе с тем, в базе данных МВД РФ он указан как, разыскиваемый по статье УК РФ без уточнения статьи.

Ранее МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

