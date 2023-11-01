Суд отказался заочно арестовать участницу Pussy Riot Толоконникову
Бабушкинский суд Москвы отклонил ходатайство о заочном аресте участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана иностранным агентом), пишет ТАСС.
В пресс-службе суда заявили, что суд рассмотрел ходатайство следственных органов и оставил его без удовлетворения. Причина отказа не называется.
Толоконниковой предъявили обвинение по статье 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации в социальных сетях. О каких из них идет речь следствие не уточнило.
МВД России 29 марта 2023 года объявило Толоконникову в розыск, напоминает «Радиоточка НСН».
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