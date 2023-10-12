МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина

Бизнесмен украинского происхождения Эдуард Шифрин объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

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В карточке розыска отмечается, что Шифрин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Олега Махницкого, а также главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, участвующего в боевых действиях на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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