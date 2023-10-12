МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина
12 октября 202316:47
Бизнесмен украинского происхождения Эдуард Шифрин объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.
В карточке розыска отмечается, что Шифрин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.
Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Олега Махницкого, а также главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, участвующего в боевых действиях на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru