МВД пресекло деятельность банды автомошенников в России

Полиция пресекла деятельность преступной группы автомобильных мошенников. От их деятельности с 2017 года пострадали более 300 человек, рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступники действовали в Москве, Белгороде, Орле и Курске. Там они создали автосалоны, зарегистрировав несколько юридических лиц. Мошенники брали у автовладельцев машины с документами, обещая их продать по выгодной цене. Однако не делали этого, люди в результате денег не получали, а также лишались своих автомобилей, передает RT.