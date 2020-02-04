МВД пресекло деятельность банды автомошенников в России

4 февраля 202011:31

Полиция пресекла деятельность преступной группы автомобильных мошенников. От их деятельности с 2017 года пострадали более 300 человек, рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступники действовали в Москве, Белгороде, Орле и Курске. Там они создали автосалоны, зарегистрировав несколько юридических лиц. Мошенники брали у автовладельцев машины с документами, обещая их продать по выгодной цене. Однако не делали этого, люди в результате денег не получали, а также лишались своих автомобилей, передает RT.

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Сумма причиненного гражданам ущерба составила более 100 млн рублей. В отношении мошенников заведено уголовное дело. Шесть фигурантов арестованы, двое объявлены в розыск.

Ранее Министерство внутренних дел РФ предложило привлечь к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО частных детективов. Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что россияне обращаются к услугам недобросовестных лиц из-за высоких тарифов страховщиков.

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