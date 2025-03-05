МВД предупредило о новом способе мошенничества через ложный чат-бот «Почты России»
МВД России предупредило в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» о том, что мошенники начали использовать для кражи данных граждан якобы принадлежащий «Почте России» чат-бот в Telegram.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники сообщают своей жертве о якобы полученных посылке или заказном письме и предлагают воспользоваться чат-ботом для уточнения адреса получателя. «Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна – в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — отметили в МВД.
Мошенники получат доступ к аккаунту пользователя, если в чат будут введены данные для авторизации. В ведомстве посоветовали не выполнять указания без предварительного изучения и проверять предложения в официальных источниках.
Ранее в полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министру труда Северной Осетии дали три года условно по делу о превышении полномочий
- МВД предупредило о новом способе мошенничества через ложный чат-бот «Почты России»
- Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент Украины не писал писем Трампу
- Кондратьев: В доме в Белореченске произошел взрыв баллонного газа
- В Нижегородской области столкнулись школьный автобус и грузовик
- Акватермальный комплекс построят на месте сгоревшего гипермаркета OBI в Химках
- СМИ: Фигурист Галлямов сломал ногу
- Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционе в Москве за $1,5 миллиона
- На трассе под Оренбургом столкнулись более 20 автомобилей
- Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru