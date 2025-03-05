МВД предупредило о новом способе мошенничества через ложный чат-бот «Почты России»

МВД России предупредило в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» о том, что мошенники начали использовать для кражи данных граждан якобы принадлежащий «Почте России» чат-бот в Telegram.

Стало известно о новом способе мошенничества со СНИЛС

В ведомстве уточнили, что злоумышленники сообщают своей жертве о якобы полученных посылке или заказном письме и предлагают воспользоваться чат-ботом для уточнения адреса получателя. «Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна – в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — отметили в МВД.

Мошенники получат доступ к аккаунту пользователя, если в чат будут введены данные для авторизации. В ведомстве посоветовали не выполнять указания без предварительного изучения и проверять предложения в официальных источниках.

Ранее в полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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