МВД предупредило о новом способе мошенничества через ложный чат-бот «Почты России»

В ведомстве уточнили, что злоумышленники сообщают своей жертве о якобы полученных посылке или заказном письме и предлагают воспользоваться чат-ботом для уточнения адреса получателя. «Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна – в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — отметили в МВД.

Мошенники получат доступ к аккаунту пользователя, если в чат будут введены данные для авторизации. В ведомстве посоветовали не выполнять указания без предварительного изучения и проверять предложения в официальных источниках.

Ранее в полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

