Стало известно о новом способе мошенничества со СНИЛС
Данные СНИЛС содержат личные и финансовые сведения о владельце, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Адвокатского бюро «БВМП» Ярослава Земскова.
Это страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы. По этой причине СНИЛС представляет большой интерес для мошенников. Злоумышленники предлагают работу и просят документ якобы для оформления. Также популярна кража личных данных через фишинговые сайты и предложение выплат от государства. Злоумышленники выдают себя в соцсетях за знакомых или взламывают базы данных.
Добыв чужой СНИЛС, мошенники могут получать соцвыплаты, оформлять кредиты и займы, пользоваться медицинскими услугами.
Ранее в полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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