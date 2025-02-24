Стало известно о новом способе мошенничества со СНИЛС

Данные СНИЛС содержат личные и финансовые сведения о владельце, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Адвокатского бюро «БВМП» Ярослава Земскова.

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Это страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы. По этой причине СНИЛС представляет большой интерес для мошенников. Злоумышленники предлагают работу и просят документ якобы для оформления. Также популярна кража личных данных через фишинговые сайты и предложение выплат от государства. Злоумышленники выдают себя в соцсетях за знакомых или взламывают базы данных.

Добыв чужой СНИЛС, мошенники могут получать соцвыплаты, оформлять кредиты и займы, пользоваться медицинскими услугами.

Ранее в полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Река
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