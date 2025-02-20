В полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона

По данным полиции, аферисты представляются сотрудниками управляющей компании и заявляют о предстоящей смене двери в подъезде. Затем они начинают обсуждать с потенциальной жертвой необходимое количество новых электронных ключей для домофона.

В финале злоумышленники отправляют на телефон гражданин якобы «персональный код домофона», который на самом деле необходим им для доступа к значимым аккаунтам.

«Дальнейшее развитие схемы может варьироваться... В подразделения полиции обратились первые потерпевшие, один из которых лишился более миллиона рублей», - заключили правоохранители.

Ранее школьники Москвы стали жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками учебных заведений и по телефону просят подтвердить доступ к электронным журналам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

