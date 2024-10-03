МВД попросит отправить блогеров Чекалиных под домашний арест
Следователи МВД выступят с ходатайством отправить блогера Валерию Чекалину (известна как Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина под домашний арест. Об этом сообщило пресс-служба ведомства.
Чекалиных обвиняют в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По делу проходит и соучредитель компании по реализации косметических средств Роман Вишняк. Сообщается, что фигуранты незаконно перевели за рубеж свыше 251 млн рублей.
Решение о мере пресечения Чекалиным будет приниматься Троицким судом. Когда именно состоится заседание суда, неизвестно.
Ранее Чекалиных задержали на 48 часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru