МВД попросит отправить блогеров Чекалиных под домашний арест

Чекалиных обвиняют в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По делу проходит и соучредитель компании по реализации косметических средств Роман Вишняк. Сообщается, что фигуранты незаконно перевели за рубеж свыше 251 млн рублей.

Решение о мере пресечения Чекалиным будет приниматься Троицким судом. Когда именно состоится заседание суда, неизвестно.

Ранее Чекалиных задержали на 48 часов.

