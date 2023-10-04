МВД попросило россиян временно не приходить в Госавтоинспекции из-за сбоя

МВД РФ сообщило о масштабном техническом сбое в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД.

Специалисты в настоящее время принимают меры по устранению причин сбоя, сообщили в пресс-службе ведомства.

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МВД попросило граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. О возобновлении оказания услуг в полном объеме ведомство пообещало сообщить дополнительно.

Ранее о том, что регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в России затруднены из-за сбоя в системе, сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СбойГИБДД

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