МВД попросило россиян временно не приходить в Госавтоинспекции из-за сбоя
МВД РФ сообщило о масштабном техническом сбое в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД.
Специалисты в настоящее время принимают меры по устранению причин сбоя, сообщили в пресс-службе ведомства.
МВД попросило граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. О возобновлении оказания услуг в полном объеме ведомство пообещало сообщить дополнительно.
Ранее о том, что регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в России затруднены из-за сбоя в системе, сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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- МВД попросило россиян временно не приходить в Госавтоинспекции из-за сбоя
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru