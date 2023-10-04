СМИ: В России отказала система регистрации транспорта в ГИБДД

Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в России затруднены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства указал, что причиной стал сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ.

«Причины сбоя устанавливаются. Устранить неполадки пытаются профильные специалисты», - добавил источник.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН» о необходимости регистрации электросамокатов в ГИБДД.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Водительское УдостоверениеАвтомобильные НомераГИБДД

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