СМИ: В России отказала система регистрации транспорта в ГИБДД
4 октября 202314:27
Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в России затруднены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства указал, что причиной стал сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ.
«Причины сбоя устанавливаются. Устранить неполадки пытаются профильные специалисты», - добавил источник.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН» о необходимости регистрации электросамокатов в ГИБДД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru