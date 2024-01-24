МВД озвучило предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге

Сейчас специалисты проводят медицинское обследование водителя. Авария прошла ранее днем на улице Беринга - рейсовый автобус вылетел на перекресток, снес столб и выехал на тротуар, по которому он продолжал движение еще какое-то время.

В результате инцидента пять человек пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

