МВД озвучило предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге
24 января 202418:04
Причиной ДТП с выехавшим на тротуар автобусом в Петербурге, по предварительным данным, стало неважное здоровье водителя. Об этом заявили в ГУМВД по региону.
Сейчас специалисты проводят медицинское обследование водителя. Авария прошла ранее днем на улице Беринга - рейсовый автобус вылетел на перекресток, снес столб и выехал на тротуар, по которому он продолжал движение еще какое-то время.
В результате инцидента пять человек пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru