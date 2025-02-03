Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Состояние четверых пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» оценивается как тяжелое, они госпитализированы в стационар. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на московский департамент здравоохранения.

СМИ: Взрыв в ЖК «Алые паруса» мог быть заказным убийством

В ведомстве уточнили, что на место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой. По предварительным данным, ранения получили четыре человека. Их состояние тяжелое.

Раненых с места происшествия забрали на вертолете.

Взрыв в ЖК произошел утром третьего января. СМИ сообщали, что в результате происшествия погиб один человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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