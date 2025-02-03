Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Состояние четверых пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» оценивается как тяжелое, они госпитализированы в стационар. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на московский департамент здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что на место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой. По предварительным данным, ранения получили четыре человека. Их состояние тяжелое.
Раненых с места происшествия забрали на вертолете.
Взрыв в ЖК произошел утром третьего января. СМИ сообщали, что в результате происшествия погиб один человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с автобусом и «Камазом» в Ленобласти погибли двое, 17 пострадали
- МВД Грузии: На акции протеста у въезда в Тбилиси задержали более 30 человек
- Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»
- В аэропортах Махачкалы, Грозного и Владикавказа сняли ограничения
- Медицинский вертолет прибыл эвакуировать раненых при взрыве в «Алых Парусах»
- Россияне направили 554 жалобы в ЦБ из-за размера начислений процентов по вкладам
- Трамп заявил, что прекратит финансирование ЮАР из-за нарушений прав человека
- СМИ: Взрыв в ЖК в Москве был покушением на главу Федерации бокса ДНР
- В горах Сочи шестилетний ребенок упал с 20-метровой высоты
- СМИ: Взрыв в ЖК «Алые паруса» мог быть заказным убийством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru