СМИ: Взрыв в ЖК в Москве был покушением на главу Федерации бокса ДНР

«46-летний Саркисян занимался подготовкой наших бойцов в Горловке. Он в розыске на Украине, раньше у него было украинское гражданство», — отмечает СМИ.

Кроме того, в декабре Киев предъявил мужчине обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях, которые ведут боевые действия против ВСУ. По данным Mash, Саркисян серьезно ранен и доставлен в реанимацию.

Ранее в подъезде элитного ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв, СМИ сообщали об одном погибшем и пяти пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ЧП, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, отмечает РЕН ТВ.

