СМИ: Взрыв в ЖК в Москве был покушением на главу Федерации бокса ДНР
Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве мог быть покушением на главу Федерации бокса Донецкой Народной Республики, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«46-летний Саркисян занимался подготовкой наших бойцов в Горловке. Он в розыске на Украине, раньше у него было украинское гражданство», — отмечает СМИ.
Кроме того, в декабре Киев предъявил мужчине обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях, которые ведут боевые действия против ВСУ. По данным Mash, Саркисян серьезно ранен и доставлен в реанимацию.
Ранее в подъезде элитного ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв, СМИ сообщали об одном погибшем и пяти пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ЧП, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru