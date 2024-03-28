МВД объявило в розыск воевавших на стороне ВСУ дагестанцев

Уроженцы и жители Дагестана стали фигурантами уголовных дел за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.

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По его словам, были установлены 14 дагестанцев, воюющих против российских вооруженных сил в составе подразделений ВСУ.

«В отношении них возбуждены уголовные дела, они объявлены в розыск», – заключил министр.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Самаре пособницу украинских спецслужб, склонявшая российских военных переходить на сторону ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияРозыскДагестанМВД

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