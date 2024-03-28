МВД объявило в розыск воевавших на стороне ВСУ дагестанцев
Уроженцы и жители Дагестана стали фигурантами уголовных дел за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.
По его словам, были установлены 14 дагестанцев, воюющих против российских вооруженных сил в составе подразделений ВСУ.
«В отношении них возбуждены уголовные дела, они объявлены в розыск», – заключил министр.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Самаре пособницу украинских спецслужб, склонявшая российских военных переходить на сторону ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иностранные компании потеряли $107 млрд из-за ухода из России
- Валерия поддержала восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта 22 марта
- «Роскосмос» запустит 31 марта спутник дистанционного зондирования Земли
- Россия увеличила экспорт плодоовощной продукции в 1,8 раза
- Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- СМИ: Угроза смерти в США может остановить экстрадицию Ассанжа из Великобритании
- В 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза
- Спецслужбы Польши провели обыски по делу о российском шпионаже
- Сергей Лазарев заявил, что временно откажется от выступлений
- ЦБ предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru