МВД объявило в розыск основателя сети «Тануки»
Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД РФ.
В чем именно обвиняют бизнесмена, не сообщается.
Александр Орлов — один из известнейших рестораторов России. Его сеть «Тануки» насчитывает 76 точек. Предприниматель уехал из России в начале 2022 года. Ему также владеет сервисом доставки «Твоя пицца».
Басманный суд Москвы ранее заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) за «фейки» о Вооруженных силах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru