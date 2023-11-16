МВД объявило в розыск основателя сети «Тануки»

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД РФ.

Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

В чем именно обвиняют бизнесмена, не сообщается.

Александр Орлов — один из известнейших рестораторов России. Его сеть «Тануки» насчитывает 76 точек. Предприниматель уехал из России в начале 2022 года. Ему также владеет сервисом доставки «Твоя пицца».

Басманный суд Москвы ранее заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) за «фейки» о Вооруженных силах России.

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ФОТО: Личная страница Александра Орлова в соцсетях
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