МВД объявило в розыск основателя сети «Тануки»

В чем именно обвиняют бизнесмена, не сообщается.

Александр Орлов — один из известнейших рестораторов России. Его сеть «Тануки» насчитывает 76 точек. Предприниматель уехал из России в начале 2022 года. Ему также владеет сервисом доставки «Твоя пицца».

Басманный суд Москвы ранее заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) за «фейки» о Вооруженных силах России.

