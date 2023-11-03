Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
Столичный Басманный суд заочно приговорил издателя «Медиазоны» (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен в список физлиц-иноагентов) к 8,5 года заключения по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать Верзилова ... виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», — постановил суд.
Журналисту также запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года.
Прокуратура запрашивала для подсудимого девять лет лишения свободы, пишет Ura.ru. При этом адвокат Верзилова Леонид Соловьев заявлял, что обвинительное заключение «утверждено ненадлежащим прокурором», а предоставленные суду доказательства не подтверждают вину его подзащитного.
В январе Петра Верзилова, находящегося за границей, объявили в международный розыск по статье о сокрытии информации о наличии гражданства иностранного государства. Кроме того, в марте журналиста заочно арестовали за фейки о российской армии, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru