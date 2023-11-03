Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

«Признать Верзилова ... виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», — постановил суд.

Журналисту также запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Прокуратура запрашивала для подсудимого девять лет лишения свободы, пишет Ura.ru. При этом адвокат Верзилова Леонид Соловьев заявлял, что обвинительное заключение «утверждено ненадлежащим прокурором», а предоставленные суду доказательства не подтверждают вину его подзащитного.

В январе Петра Верзилова, находящегося за границей, объявили в международный розыск по статье о сокрытии информации о наличии гражданства иностранного государства. Кроме того, в марте журналиста заочно арестовали за фейки о российской армии, напоминает «Свободная пресса».

