МВД объявило в розыск исследователя спецслужб Андрея Солдатова
6 июня 202216:38
Главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов объявлен в розыск, соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.
В карточке ведомства говорится, что журналист, специализирующийся на освещении деятельности спецслужб и интернета, «разыскивается по статье УК».
Ранее в розыск была объявлена бизнесвумен, кулинарный блогер Вероника Белоцерковская, против которой возбуждено уголовное дело о распространении недостоверных сведений о ВС РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru