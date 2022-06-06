МВД объявило в розыск исследователя спецслужб Андрея Солдатова

Главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов объявлен в розыск, соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.

Киев намерен объявить Владимира Соловьёва в международный розыск

В карточке ведомства говорится, что журналист, специализирующийся на освещении деятельности спецслужб и интернета, «разыскивается по статье УК».

Ранее в розыск была объявлена бизнесвумен, кулинарный блогер Вероника Белоцерковская, против которой возбуждено уголовное дело о распространении недостоверных сведений о ВС РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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