МВД объявило в розыск главу фонда «Свободная Бурятия» Гармажапову*
10 февраля 202317:02
Глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова (признана в РФ иноагентом) была объявлена в розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД.
В карточке говорится, что женщину разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно - не уточняется.
Ранее в международный розыск был объявлен предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (признан в России иноагентом), бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщает НСН.
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10 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru