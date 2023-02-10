МВД объявило в розыск главу фонда «Свободная Бурятия» Гармажапову*

В карточке говорится, что женщину разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее в международный розыск был объявлен предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (признан в России иноагентом), бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщает НСН.

