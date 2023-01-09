Предпринимателя Зимина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве

Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (признан в России иноагентом) объявлен в международный розыск, бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Тверского суда.

МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Христо Грозева

«Борис Зимин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и объявлен в международный розыск. Следственный орган просит заочно избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в учреждении.

Заседание суда запланировано на 11 января.

Информация о розыске Зимина по уголовной статье появилась в базе МВД, пишет RT.

Ранее правоохранительные органы объявили в розыск признанного в РФ иноагентом бизнесмена Дмитрия Давыдова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МошенничествоМВДРозыскПредприниматели
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры