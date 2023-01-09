Предпринимателя Зимина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве
Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (признан в России иноагентом) объявлен в международный розыск, бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Тверского суда.
«Борис Зимин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и объявлен в международный розыск. Следственный орган просит заочно избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в учреждении.
Заседание суда запланировано на 11 января.
Информация о розыске Зимина по уголовной статье появилась в базе МВД, пишет RT.
Ранее правоохранительные органы объявили в розыск признанного в РФ иноагентом бизнесмена Дмитрия Давыдова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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