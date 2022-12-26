МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Христо Грозева

МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозева, соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.

МВД объявило в розыск блогера Максима Каца

Согласно карточке, основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ, какая именно - не уточняется.

Ранее МВД РФ объявило в розыск признанного в России иноагентом предпринимателя Дмитрия Давыдова, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоИноагентыРозыскМВД РФ
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