МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Христо Грозева
26 декабря 202215:00
МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозева, соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.
Согласно карточке, основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ, какая именно - не уточняется.
Ранее МВД РФ объявило в розыск признанного в России иноагентом предпринимателя Дмитрия Давыдова, сообщает RT.
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26 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru