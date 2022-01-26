МВД РФ объявило брата Алексея Навального в федеральный розыск

Ранее по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил Олег Навальный получил год условного наказания. Требование замены срока на реальный ФСИН, по данным суда, аргументирует «неисполнением наложенных на осужденного обязанностей», детали пока не сообщаются.

Суд установил, что из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Навального приговорили к году условно, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.

Накануне стало известно, что Росфинмониторинг внес блогера, оппозиционного политика Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов.

