МВД РФ объявило брата Алексея Навального в федеральный розыск

МВД РФ объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега. Такая информация содержится в базе ведомства.

Между тем, Люблинский суд Москвы 18 февраля рассмотрит требование ФСИН России о замене Олегу Навального условного заключения реальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Навального и его сторонников внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ранее по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил Олег Навальный получил год условного наказания. Требование замены срока на реальный ФСИН, по данным суда, аргументирует «неисполнением наложенных на осужденного обязанностей», детали пока не сообщаются.

Суд установил, что из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Навального приговорили к году условно, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.

Накануне стало известно, что Росфинмониторинг внес блогера, оппозиционного политика Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСИНСудАлексей Навальный
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