МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева
12 января 202417:36
МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом), соответствующая информация появилась в базе ведомства.
В карточке говорится, что Волобуев разыскивается по статье УК РФ, однако по какой именно - не уточняется.
Ранее в Минюсте РФ заявили, что Волобуев осудил спецоперацию на Украине и вступил в ряды ВСУ. Кроме того, топ-менеджер принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru