МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева

В карточке говорится, что Волобуев разыскивается по статье УК РФ, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее в Минюсте РФ заявили, что Волобуев осудил спецоперацию на Украине и вступил в ряды ВСУ. Кроме того, топ-менеджер принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

