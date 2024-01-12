МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева

МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом), соответствующая информация появилась в базе ведомства.

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В карточке говорится, что Волобуев разыскивается по статье УК РФ, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее в Минюсте РФ заявили, что Волобуев осудил спецоперацию на Украине и вступил в ряды ВСУ. Кроме того, топ-менеджер принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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