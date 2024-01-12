МВД объявило в розыск журналиста Серафимова

Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД России.

МВД объявило в розыск главреда «Псковской губернии»

Как отмечается в карточке розыска, Серафимова разыскивают по статье Уголовного кодекса.

В декабре 2023 года журналист заявил, что против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. По мнению Серафимова, поводом для разбирательства стали его посты с призывом не брать повестки и не ходить в военкоматы.

Ранее МВД заново объявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЖурналистыРозыскМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры