МВД объявило в розыск журналиста Серафимова
Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД России.
Как отмечается в карточке розыска, Серафимова разыскивают по статье Уголовного кодекса.
В декабре 2023 года журналист заявил, что против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. По мнению Серафимова, поводом для разбирательства стали его посты с призывом не брать повестки и не ходить в военкоматы.
Ранее МВД заново объявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru