МВД не подтвердило информацию о проникновении диверсантов в Абхазию

Данные о проникновении диверсантов в Абхазию не подтвердились. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на МВД республики.

В Абхазии сообщили о вооруженных людях в горах республики

«Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась», — указали в ведомстве.

Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что силовики ищут в горах семерых вооруженных людей. Неизвестных с иностранным оружием заметили охотники в Гулрыпшском районе, напоминает телеканал «360». Также вооруженные люди запускали коптер, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МВДАбхазия

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