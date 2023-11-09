МВД не подтвердило информацию о проникновении диверсантов в Абхазию

«Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась», — указали в ведомстве.

Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что силовики ищут в горах семерых вооруженных людей. Неизвестных с иностранным оружием заметили охотники в Гулрыпшском районе, напоминает телеканал «360». Также вооруженные люди запускали коптер, отмечает Ura.ru.

