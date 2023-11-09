МВД не подтвердило информацию о проникновении диверсантов в Абхазию
9 ноября 202309:23
Данные о проникновении диверсантов в Абхазию не подтвердились. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на МВД республики.
«Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась», — указали в ведомстве.
Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что силовики ищут в горах семерых вооруженных людей. Неизвестных с иностранным оружием заметили охотники в Гулрыпшском районе, напоминает телеканал «360». Также вооруженные люди запускали коптер, отмечает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru