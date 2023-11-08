В Абхазии заявили о вооруженных людях в горах республики
8 ноября 202322:58
Абхазские силовики приступили к поискам вооруженных людей, которые находятся в горах республики.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что в горах находятся семь людей с оружием. Их заметили охотники в Гулрыпшском районе, сказал глава ведомства в беседе с РИА Новости.
Киут уточнил, что неизвестные в масках хорошо экипированы и вооружены автоматами М-4. С собой у них есть коптер.
Группа беженцев с Ближнего Востока 30 октября попыталась проникнуть на территорию Абхазии со стороны Грузии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru