В Абхазии заявили о вооруженных людях в горах республики

Абхазские силовики приступили к поискам вооруженных людей, которые находятся в горах республики.

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Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что в горах находятся семь людей с оружием. Их заметили охотники в Гулрыпшском районе, сказал глава ведомства в беседе с РИА Новости.

Киут уточнил, что неизвестные в масках хорошо экипированы и вооружены автоматами М-4. С собой у них есть коптер.

Группа беженцев с Ближнего Востока 30 октября попыталась проникнуть на территорию Абхазии со стороны Грузии, напоминает «Радиоточка НСН».

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