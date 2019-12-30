МВД Казахстана назвало причины авиакатастрофы под Алма-Атой

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следователи рассматривают три основных версии крушения самолета под Алма-Атой 27 декабря. по его словам, это ошибка пилотов, техническая неисправность и ошибка в работе навигационных служб, передает RT.

По словам Тургумбаева, следователи продолжают работать на месте происшествия, идет демонтаж самолёта.

Авиакатастрофа произошла 27 декабря под Алма-Атой, самолёт Fokker 100 авиакомпании BEK AIR при взлёте начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся со строящимся двухэтажным жилым домом? сообщает РИА ФАН.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Десятки человек пострадали. Жертв на земле нет.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил НСН, что техническая оснащённость лайнеров Fokker весьма высока, потому в этой трагедии нельзя исключать человеческий фактор.

