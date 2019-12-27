Авиаэксперт не исключил человеческий фактор в авиакатастрофе в Казахстане

Число жертв крушения пассажирского самолета Fokker-100 под Алма-Атой возросло до 15. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на начальника управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев. Среди 35 пострадавших, 9 детей.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил НСН, что техническая оснащённость лайнеров Fokker весьма высока, потому в этой трагедии нельзя исключать человеческий фактор.

«Судно Fokker – это отличный самолет, зарекомендовавший себя в практике. И в данном случае отказ двигателя еще не причина для катастрофы. Самолет сконструирован так, что при одном двигателе заходит на посадку, и летит при полной загрузке. Поэтому сейчас важно понять роль экипажа, роль командира корабля, центровку самолета. Более того, каждый лайнер сконструирован таким образом, чтобы в случае необходимости лететь на одном двигателе», - призвал не делать поспешных выводов Олег Смирнов.

По предварительной версии, лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Fokker-100 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Самый большой серийный лайнер нидерландской авиастроительной компании с одноименным названием.