МВД: Ефремов в момент ДТП в машине был один

В момент ДТП в машине актера Михаила Ефремова находился только он, никаких пассажиров в ней не было. Об этом сообщается на официальном сайте столичного МВД.

Отмечается, что ранее распространенная информация о том, что в автомобиле актера находились люди, не соответствует действительности, передает «Москва 24».