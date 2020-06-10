МВД: Ефремов в момент ДТП в машине был один
В момент ДТП в машине актера Михаила Ефремова находился только он, никаких пассажиров в ней не было. Об этом сообщается на официальном сайте столичного МВД.
Отмечается, что ранее распространенная информация о том, что в автомобиле актера находились люди, не соответствует действительности, передает «Москва 24».
Авария произошла поздно вечером 8 июня. Ефремов сел за руль пьяным, во время движения по Садовому кольцу его машина вылетела на большой скорости на встречную полосу и врезалась в небольшой фургон. Водитель грузовика позднее скончался в реанимации от полученных серьезных травм, пишут argumenti.ru. Сам Ефремов не пострадал. Против него заведено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Накануне суд отправил его под домашний арест на два месяца.
По данным СМИ, следствие назначит Ефремову психолого-психиатрическую экспертизу.
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