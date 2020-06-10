Михаила Ефремова проверят на вменяемость
Следствие намерено проверить актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, на вменяемость. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом стало известно «Интерфаксу» от осведомленного источника.
Накануне сообщалось, что содержание алкоголя в выдыхаемом актером воздухе составляло 2,1 промилле при допустимой норме 0,16 промилле. Это эквивалентно выпитой бутылке водки объемом 0,5 литра и относится к тяжелой степени опьянения. экспертиза показала, что в моче и крови Ефремова были следы кокаина и каннабиноидов.
Таганский суд Москвы во вторник по ходатайству следствия отправил Михаила Ефремова под домашний арест, сообщает RT. Актеру запрещено покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом, общаться с иными лицами, кроме близких родственников, а также адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
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