Михаила Ефремова проверят на вменяемость

Следствие намерено проверить актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, на вменяемость. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом стало известно «Интерфаксу» от осведомленного источника.

Накануне сообщалось, что содержание алкоголя в выдыхаемом актером воздухе составляло 2,1 промилле при допустимой норме 0,16 промилле. Это эквивалентно выпитой бутылке водки объемом 0,5 литра и относится к тяжелой степени опьянения. экспертиза показала, что в моче и крови Ефремова были следы кокаина и каннабиноидов.

«Всё чудовищно произошло»: Суд отправил «вечно пьяного» Ефремова под домашний арест

Таганский суд Москвы во вторник по ходатайству следствия отправил Михаила Ефремова под домашний арест, сообщает RT. Актеру запрещено покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом, общаться с иными лицами, кроме близких родственников, а также адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:СледствиеМихаил Ефремов
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