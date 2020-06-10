Михаила Ефремова проверят на вменяемость

Следствие намерено проверить актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, на вменяемость. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом стало известно «Интерфаксу» от осведомленного источника.

Накануне сообщалось, что содержание алкоголя в выдыхаемом актером воздухе составляло 2,1 промилле при допустимой норме 0,16 промилле. Это эквивалентно выпитой бутылке водки объемом 0,5 литра и относится к тяжелой степени опьянения. экспертиза показала, что в моче и крови Ефремова были следы кокаина и каннабиноидов.