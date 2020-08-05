Музыкальный продюсер назвал МЧС самым эффективным ведомством

В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который стал причиной смерти более ста человек. Россия решила помочь и отправила несколько самолетов МЧС с гуманитарной помощью. Ливанский премьер-министр Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в течение нескольких лет.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН отметил заслуги российской МЧС.

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«Надо отдать должное, что МЧС в России – самая эффективная организация, которая способна помогать в любой точке земного шара в любое время», – сказал он.

Кроме того, Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что все боятся оказаться на месте Михаила Ефремова. Суд начал рассматривать дело актера по существу.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:МЧСЛиванИосиф Пригожин
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