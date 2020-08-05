Музыкальный продюсер назвал МЧС самым эффективным ведомством

«Надо отдать должное, что МЧС в России – самая эффективная организация, которая способна помогать в любой точке земного шара в любое время», – сказал он.

Кроме того, Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что все боятся оказаться на месте Михаила Ефремова. Суд начал рассматривать дело актера по существу.

