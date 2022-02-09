Мужские голову и руки нашли на заводе в Москве
Мужские голова и верхние конечности были обнаружены 8 февраля при сортировке бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
В сообщении говорится, что фрагменты человеческого тела были найдены на предприятии, расположенном на Сигнальном проезде, в связи с чем Бутырским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка.
«Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. С целью установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы», - добавили в ведомстве.
Ранее в Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову, после чего недалеко от находки на частном участке нашли оставшуюся часть туловища.
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