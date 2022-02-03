Собака в Тульской области нашла голову человека
В Тульской области следователи возбудили проверку по факту обнаружения расчлененного тела мужчины. Об этом рассказало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на региональный СУСК.
По данным тульского новостного портала «Мyslo», в городе Щекино женщина гуляла со своей собакой. Человеческую голову в сугробе заметило животное, после чего недалеко от находки на частном участке нашли оставшуюся часть туловища.
Обстоятельства смерти и личность погибшего сейчас выясняются.
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