Собака в Тульской области нашла голову человека

По данным тульского новостного портала «Мyslo», в городе Щекино женщина гуляла со своей собакой. Человеческую голову в сугробе заметило животное, после чего недалеко от находки на частном участке нашли оставшуюся часть туловища.

Обстоятельства смерти и личность погибшего сейчас выясняются.