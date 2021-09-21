«Мужественно и разумно». Психолог похвалил профессора за лекцию во время стрельбы

Преподаватель университета в Перми Олег Сыромятников, который продолжил занятие по истории русской литературы даже тогда, когда в вузе началась стрельба, принял единственно верное решение из всех возможных. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

«На самом деле он сделал вещь, которая была очень важна – продолжал преподавать и не поддался панике. Когда все в таком состоянии, начинается давка. Мы получили большое количество людей, которые пострадали просто из-за того, что они были в этой давке. Поэтому преподаватель, конечно, поступил очень мужественно и разумно», - заявил собеседник НСН.

По мнению психолога, лектор принял верное решение из всех возможных, а возможных было всего два – либо поддаться общей панике, либо сделать «паузу», чтобы студенты, которые выходили с занятий, были в более спокойном состоянии.