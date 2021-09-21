«Мужественно и разумно». Психолог похвалил профессора за лекцию во время стрельбы
Решение преподавателя вуза не прерывать лекцию из-за стрельбы помогло избежать большего числа пострадавших, считает Сергей Ениколопов.
Преподаватель университета в Перми Олег Сыромятников, который продолжил занятие по истории русской литературы даже тогда, когда в вузе началась стрельба, принял единственно верное решение из всех возможных. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
«На самом деле он сделал вещь, которая была очень важна – продолжал преподавать и не поддался панике. Когда все в таком состоянии, начинается давка. Мы получили большое количество людей, которые пострадали просто из-за того, что они были в этой давке. Поэтому преподаватель, конечно, поступил очень мужественно и разумно», - заявил собеседник НСН.
По мнению психолога, лектор принял верное решение из всех возможных, а возможных было всего два – либо поддаться общей панике, либо сделать «паузу», чтобы студенты, которые выходили с занятий, были в более спокойном состоянии.
Напомним, преподаватель Олег Сыромятников продолжил занятие по истории русской литературы даже после включения в университете Перми сигнализации. Когда ему сообщили, что в вузе началась стрельба, лектор продолжал сохранять хладнокровие, и даже высказал желание, чтобы в класс зашел какой-нибудь человек с автоматом и заставил студентов заниматься. Занятия Сыромятникова закончились только тогда, когда в аудиторию пришли сотрудники ОМОН и начали эвакуацию.
Сам позже профессор рассказал, что его действия были согласованы с деканом факультета. «Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — заявил он.
По последним данным, в результате стрельбы, которая произошла в Пермском госуниверситете накануне утром, погибли шесть человек, ранения получили 28. Студенту, который устроил стрельбу в университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Там отметили, что она проводится для того, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления и отвечал ли за свои действия.
Сейчас молодой человек находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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