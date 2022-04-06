Повредивший инсталляцию в виде буквы Z в Костроме стал фигурантом уголовного дела
В Костроме мужчина, повредивший инсталляцию в виде буквы Z, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.
Инсталляция была ранее установлена в центре города для поддержки военной операции РФ на территории Украины.
Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм». В настоящее время 51-летнему мужчине выбрано пресечение в виде ограничения по времени выхода (с 22 вечера до 6 утра) из квартиры в Москве, где он проживает. Кроме того, ему запрещено посещать массовые мероприятия.
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