Повредивший инсталляцию в виде буквы Z в Костроме стал фигурантом уголовного дела

В Костроме мужчина, повредивший инсталляцию в виде буквы Z, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.

Инсталляция была ранее установлена в центре города для поддержки военной операции РФ на территории Украины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм». В настоящее время 51-летнему мужчине выбрано пресечение в виде ограничения по времени выхода (с 22 вечера до 6 утра) из квартиры в Москве, где он проживает. Кроме того, ему запрещено посещать массовые мероприятия.




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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Уголовное ДелоКострома
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