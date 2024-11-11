Мужчине в Красноярске грозит срок за пьяную езду на электросамокате

По данным ведомства, 42-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на своем электросамокате Kugoo Kirin M5 Pro, который способен разгоняться до 50 километров час, что приравнивает его к мопеду и требует регистрации. Мужчину остановил сотрудники ДПС, но проходить медосвидетельствование он отказался.

Ранее нарушитель уже был оштрафован за аналогичное нарушение на 30 тысяч рублей, а также лишен водительских прав, уточняет прокуратура. Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы.

Мещанский суд ранее лишил музыканта Гарика Сукачева водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования.



