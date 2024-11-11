Мужчине в Красноярске грозит срок за пьяную езду на электросамокате
Жителю Красноярска может грозить до двух лет лишения свободы за пьяную езду на электросамокате. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, 42-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на своем электросамокате Kugoo Kirin M5 Pro, который способен разгоняться до 50 километров час, что приравнивает его к мопеду и требует регистрации. Мужчину остановил сотрудники ДПС, но проходить медосвидетельствование он отказался.
Ранее нарушитель уже был оштрафован за аналогичное нарушение на 30 тысяч рублей, а также лишен водительских прав, уточняет прокуратура. Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы.
Мещанский суд ранее лишил музыканта Гарика Сукачева водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru