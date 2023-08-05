Мужчина утонул под Краснодаром после того, как сделал предложение возлюбленной

Отмечается, что все произошло накануне около полуночи. Молодая пара в нетрезвом состоянии ныряла с пирса в воду. Так, после еще одного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет. Тогда его девушка стала звать на помощь. Очевидцы кинулись в воду и достали мужчину уже без признаков жизни. В это же время спасатели прибыли на место происшествия и начали оказывать пострадавшему первую помощь путем искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что когда приехала скорая помощь, фельдшер констатировала смерть мужчины 1989 года рождения. По словам девушки погибшего, в этот вечер на пляже он предложил ей выйти за него замуж.

Ранее сообщалось, что в Чувашии спасли четверых детей с перевернувшегося на Волге моторного катера «Ритм». Отмечалось, что их госпитализировали в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести, сообщает «Радиоточка НСН».

