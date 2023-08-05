Мужчина утонул под Краснодаром после того, как сделал предложение возлюбленной
Пьяный мужчина в Тимашевске в Краснодарском крае утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке. Об этом сообщается в Telegram-канале местного аварийно-спасательного отряда.
Отмечается, что все произошло накануне около полуночи. Молодая пара в нетрезвом состоянии ныряла с пирса в воду. Так, после еще одного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет. Тогда его девушка стала звать на помощь. Очевидцы кинулись в воду и достали мужчину уже без признаков жизни. В это же время спасатели прибыли на место происшествия и начали оказывать пострадавшему первую помощь путем искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что когда приехала скорая помощь, фельдшер констатировала смерть мужчины 1989 года рождения. По словам девушки погибшего, в этот вечер на пляже он предложил ей выйти за него замуж.
Ранее сообщалось, что в Чувашии спасли четверых детей с перевернувшегося на Волге моторного катера «Ритм». Отмечалось, что их госпитализировали в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки
- Мужчина утонул под Краснодаром после того, как сделал предложение возлюбленной
- МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ гражданского танкера
- Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем
- В Суэцком канале в результате столкновения с танкером затонул буксир
- Танкер «Сиг» остался на плаву после атаки у Керченского пролива
- Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем
- Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии
- «Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов
- Шойгу представил к присвоению звания Героя России экипаж танка «Алеша»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru