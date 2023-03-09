Мужчина в метро столкнул подростка под движущийся поезд

Прокуратура Москвы сообщила, что на станции метро Киевская мужчина столкнул 15-летнего подростка под движущийся поезд.

Инцидент произошел в 16:10 по московскому времени. На видео видно, как 62-летний мужчина толкает с платформы подростка.

«Подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения», - говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленник задержан. В этом помогли и другие пассажиры, которые в момент ЧП находились на платформе.

РИА Новости отмечает, что мужчина, толкнувший под поезд подростка в метро, стоит на учете в психоневрологическом диспансере.





