На мужчину, толкнувшего подростка под поезд, завели уголовное дело

На мужчину, который толкнул 15-летнего подростка под поезд в московском метро, завели уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Инцидент произошел сегодня днем. На виде с места происшествия видно, что мужчина перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того на рельсы. По счастливой случайности выжил и его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Мужчину, толкнувшего подростка, задержал один из пассажиров. Злоумышленник был передан полицейским. Ему 62 года, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает НСН.



