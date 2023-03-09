На мужчину, толкнувшего подростка под поезд, завели уголовное дело
На мужчину, который толкнул 15-летнего подростка под поезд в московском метро, завели уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Инцидент произошел сегодня днем. На виде с места происшествия видно, что мужчина перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того на рельсы. По счастливой случайности выжил и его здоровью сейчас ничего не угрожает.
Мужчину, толкнувшего подростка, задержал один из пассажиров. Злоумышленник был передан полицейским. Ему 62 года, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Власти Курской области опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
- В Полтаве переименуют почти 100 улиц, названия которых связаны с СССР
- Транспортная прокуратура проверит инцидент с посадкой самолета в Пулково
- К неотложным решениям по Ирану призывают Пентагон в Израиле
- Ложный сигнал воздушной тревоги прозвучал на Кубани
- СК: мошенники похитили через программу «Пушкинская карта» более 200 млн рублей
- В школе Екатеринбурга опровергли сообщения СМИ, что просили учить песню SHAMAN
- В Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0
- МИД РФ: Запад проигнорировал требования России о расследовании по «Северным потокам»
- На мужчину, толкнувшего подростка под поезд, завели уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru