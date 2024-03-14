Мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в московском метро
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, столкнувшего свою бывшую возлюбленную с платформы под приближающийся поезд на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее словам, инцидент произошел вечером в среду, 14 марта, на станции метро «Войковская». В ходе конфликта 39-летний мужчина стал выталкивать свою знакомую с платформы в тот момент, когда к станции приближался поезд. Машинист успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала.
Находившийся поблизости очевидец остановил пытавшегося убежать с места происшествия мужчину. Затем он был передан полиции для проведения разбирательства.
Ранее сообщалось, что пригородный поезд и автомобиль LADA Granta столкнулись на железнодорожном переезде в Курской области, один человек погиб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru