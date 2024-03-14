В Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
Пригородный поезд и автомобиль LADA Granta столкнулись на железнодорожном переезде в Курской области, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным ведомства, авария произошла в Щигровском районе.
«В результате ДТП пострадали два человека, один из которых погиб», — указали в МЧС.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались девять специалистов и три единицы техники.
Ранее в Саратовской области столкнулись легковушка и два минивэна, погибли три человека, пять пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru