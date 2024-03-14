В Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль

Пригородный поезд и автомобиль LADA Granta столкнулись на железнодорожном переезде в Курской области, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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По данным ведомства, авария произошла в Щигровском районе.

«В результате ДТП пострадали два человека, один из которых погиб», — указали в МЧС.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались девять специалистов и три единицы техники.

Ранее в Саратовской области столкнулись легковушка и два минивэна, погибли три человека, пять пострадали, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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