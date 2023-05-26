Мужчина с ножом напал на полицейских в Сочи
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который в Сочи набросился с ножом на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 25 мая на улице Конституции СССР. Следствием установлено, что полицейские подошли к спавшему на скамейке мужчине, чтобы выяснить его состояние, однако гражданин накинулся на них с ножом.
«На неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал... один из полицейских произвел предупредительный и несколько выстрелов в сторону нападавшего, ранив его в ногу. После он был задержан и доставлен в медучреждение», - уточнили в ведомстве.
Установлено, что правонарушителем оказался 23-летний житель Мостовского района, ранее уже привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее на линейке в поселке Иловля под Волгоградом одиннадцатиклассник пытался зарезать одноклассницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава IIHF Люк Тардиф: в отстранении хоккейных сборных РФ и Белоруссии нет никакой политики
- Селин Дион объявила об отмене европейского тура из-за неизлечимой болезни
- «Путь до звезды!»: «КняZz» выступит на золотом матче «Зенита»
- Мужчина с ножом напал на полицейских в Сочи
- Путин: Рынки стали быстро развиваться из-за изменения мировой экономики
- В Кремле рассказали о планах Путина на лето
- Белый дом: Киев обещал не применять американскую технику для атак на территории России
- МВД РФ: с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
- Аслан Карацев вышел в основу «Ролан Гаррос»
- В МИД России назвали позицию КНР по украинскому конфликту объективной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru