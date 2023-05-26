Мужчина с ножом напал на полицейских в Сочи

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 25 мая на улице Конституции СССР. Следствием установлено, что полицейские подошли к спавшему на скамейке мужчине, чтобы выяснить его состояние, однако гражданин накинулся на них с ножом.

«На неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал... один из полицейских произвел предупредительный и несколько выстрелов в сторону нападавшего, ранив его в ногу. После он был задержан и доставлен в медучреждение», - уточнили в ведомстве.

Установлено, что правонарушителем оказался 23-летний житель Мостовского района, ранее уже привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее на линейке в поселке Иловля под Волгоградом одиннадцатиклассник пытался зарезать одноклассницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

