Первоклассник на Камчатке порезал учительницу и угрожал детям

Прокуратура Камчатского края объявила о начале проверки по факту инцидента в одной из школ города Вилючинска, где, по сообщениям в соцсетях, ученик первого класса угрожал осколком стекла другим детям и ранил учительницу.

Надзорное ведомство выяснит, какие меры были приняты для разрешения конфликтных ситуаций между школьниками, а также оценит правомерность действий руководства учебного заведения. При этом, как утверждают в региональном Следственном комитете, ещё до этого происшествия ученик проявлял агрессию, передает RT.

Между тем, в администрации Вилючинска подчёркивают, что в сообщениях из соцсетей много недостоверной информации по этому инциденту, передает ИА «Кам 24». События развернулись 10 января в городской школе № 2.

Как уточнили в отделе образования городской мэрии, мальчик угрожал не стеклом, а куском разбитого пластика, которым ламинируют фотографии. Учительница получила несколько царапин руки. Первоклассника в состоянии аффекта доставили в Вилючинскую городскую больницу, откуда отправили для обследования в Петропавловск-Камчатский.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года учитель химии сельской школы в Красноярском крае случайно отравил восемь девятиклассников во время опыты на уроке.

