Мужчина пострадал в результате наезда автобуса на остановку в Самаре
Один пешеход пострадал после того, как автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре. Об этом сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Пострадавшего госпитализировали.
В сообщении ведомства говорится, что автобус двигался по улице Аврора. Он «не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства» и допустил наезд на 42-летнего мужчину, который в этот момент находился на остановке.
Ранее сообщалось, что два пассажира выпали из автобуса в Чебоксарах. Произошло это из-за того, что водитель открыл двери транспортного средства во время движения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина пострадал в результате наезда автобуса на остановку в Самаре
- Премьер Франции заявил о вводе войск в Новую Каледонию
- «Определенный символизм»: Путин объяснил, почему приехал в Китай
- Оппозиционный молдавский политик Шор получил российский паспорт
- Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке
- Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими
- ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма
- В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу
- Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность
- Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru