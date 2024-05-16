Мужчина пострадал в результате наезда автобуса на остановку в Самаре

В сообщении ведомства говорится, что автобус двигался по улице Аврора. Он «не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства» и допустил наезд на 42-летнего мужчину, который в этот момент находился на остановке.

Ранее сообщалось, что два пассажира выпали из автобуса в Чебоксарах. Произошло это из-за того, что водитель открыл двери транспортного средства во время движения.



