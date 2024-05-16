Мужчина пострадал в результате наезда автобуса на остановку в Самаре

Один пешеход пострадал после того, как автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре. Об этом сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Пострадавшего госпитализировали.

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В сообщении ведомства говорится, что автобус двигался по улице Аврора. Он «не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства» и допустил наезд на 42-летнего мужчину, который в этот момент находился на остановке.

Ранее сообщалось, что два пассажира выпали из автобуса в Чебоксарах. Произошло это из-за того, что водитель открыл двери транспортного средства во время движения.


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ФОТО: РИА Новости
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