Два пассажира выпали из автобуса в Чебоксарах

По данным ведомства, инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта. Водитель автобуса, следующего по маршруту «Чебоксары - Новочебоксарск», во время движения открыл двери.

«Из салона выпали 43-летний мужчина и 20-летняя девушка. С травмами их доставили больницу, врачи назначили им амбулаторное лечение», - указали в полиции.

Отмечается, что в отношении 55-летнего водителя, который был трезв, составили административный протокол по статье КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью».

Ранее в Якутске 60-летний мужчина выпал из автобуса вместе с окном. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшему назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

