Два пассажира выпали из автобуса в Чебоксарах
Мужчина и девушка выпали из междугородного автобуса в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
По данным ведомства, инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта. Водитель автобуса, следующего по маршруту «Чебоксары - Новочебоксарск», во время движения открыл двери.
«Из салона выпали 43-летний мужчина и 20-летняя девушка. С травмами их доставили больницу, врачи назначили им амбулаторное лечение», - указали в полиции.
Отмечается, что в отношении 55-летнего водителя, который был трезв, составили административный протокол по статье КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью».
Ранее в Якутске 60-летний мужчина выпал из автобуса вместе с окном. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшему назначили пострадавшему амбулаторное лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru