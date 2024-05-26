Мужчина пострадал в результате атаки белгородского поселка Борисовка со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Борисовка Белгородской области с помощью беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки пострадал находившийся в автомобиле мирный житель. Мужчину доставили в больницу с ранениями конечностей и грудной клетки.
На стоянке повреждено девять автомобилей. Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание трех транспортных средств.
В воскресенье украинский дрон атаковал Белгород. Беспилотник упал и сдетонировал в районе Педагогического колледжа, сообщает «Радиоточка НСН».
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